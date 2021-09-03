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Giriş Tarihi: 3.9.2021 14:10 Son Güncelleme: 3.9.2021 14:58

Niğde’deki kazada yürek yakan 'anne' feryadı

İHA
Niğde’deki kazada yürek yakan ’anne’ feryadı

Niğde’de 2 kişinin öldüğü kazada küçük kız çocuğunun 'anne' diye feryat etmesi yürekleri dağladı.

Niğde-Bor Yolu Gözde Evleri önünde dün gece meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61) hayatını kaybetmiş, Züleyha Aytaş'ın çocuğu ise yara almadan kurtulmuştu.

Kazada hayatını kaybeden Züleyha Aytaş Edikli beldesinde, Nazmiye Özkul ise merkeze bağlı Ağçaşar köyünde toprağa verildi.

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SÜRÜCÜ EVİNE GİDİP UYUMUŞ

Öte yandan kazadan sonra firar eden otomobil sürücüsü O.E. (33) evine gidip uyuduğu öğrenildi. Polis ekipleri sürücüyü sabaha karşı gözaltına aldı. Sürücünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Niğde’deki kazada yürek yakan 'anne' feryadı
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