Niğde’deki kazada yürek yakan ’anne’ feryadı

Niğde-Bor Yolu Gözde Evleri önünde dün gece meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61) hayatını kaybetmiş, Züleyha Aytaş'ın çocuğu ise yara almadan kurtulmuştu.
Kazada hayatını kaybeden Züleyha Aytaş Edikli beldesinde, Nazmiye Özkul ise merkeze bağlı Ağçaşar köyünde toprağa verildi.
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SÜRÜCÜ EVİNE GİDİP UYUMUŞ
Öte yandan kazadan sonra firar eden otomobil sürücüsü O.E. (33) evine gidip uyuduğu öğrenildi. Polis ekipleri sürücüyü sabaha karşı gözaltına aldı. Sürücünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.