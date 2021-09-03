O profesörün yeniden yargılanması talebinde bulunuldu

Konya Akşehir'de yaşayan Hacar Rahimova, 5 Ağustos 2011 tarihinde evinde ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili, o dönem Doç. Dr. olan Adli Tıp Uzmanı Şerafettin D., ölümün gırtlak kanserine bağlı damar patlaması ve beyin kanamasından kaynaklandığı gerekçesiyle rapor düzenlemişti. Bunun üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili, normal ölüm olduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

SERİ KATİL İTİRAF ETTİ

Hacar Rahimova'nın ölümünün üzerinden bir hafta geçtikten sonra Konya ve Afyonkarahisar'da 2'si kadın 4 kişiyi gasp ettikten sonra tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan seri katil Erhan Gerek, 12 Ağustos 2011'deki ifadesinde Hacar Rahimova'yı da kendisinin öldürdüğünü itirafında bulundu. Mezarı açılmasının ardından ikinci kez otopsi raporu hazırlanan Rahimova için bu kez raporda ölümün ateşli silah yaralanmasına bağlı kanama nedeniyle meydana geldiği kaydedildi. Bunun üzerine ilk raporu düzenleyen adli tıp uzmanı Şerafettin D. hakkında 'İhmal suretiyle adli görevi kötüye kullanmak' suçundan dava açıldı. Dava aşamasında İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurumu, sanık Şerafettin D.'nin kusurlu olduğu yönünde görüşünü savundu. Ancak Şerafettin D.'nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp bölümünden aldırdığı bilirkişi mütalaasındaki, 'Tabibin tedavi esnasında güncel standart uygulamaları yapmama durumu, beceri noksanlığı yahut hastanın tedavisini vermemesiyle gelişen zarar' anlamına gelen ve taksirli bir eylemi ifade eden 'Medikal malpraktis' değerlendirmesini kabul eden mahkeme, olayda sanığın bir kastının olmadığına karar vererek beraatine kararı verdi.

KARARIN ARDINDAN İTİRAZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Kapanan dosyanın üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Şerafettin D. bu sefer de bir avukata yönelik cinsel taciz, şantaj ve tehdit suçlamaları ile yeniden gündeme geldi. Şerafettin D., hakkında Ankara Barosu avukatlarından N.S.'ye (38) yönelik 'cinsel taciz', 'şantaj', 'tehdit' suçlarının da aralarında olduğu 5 ayrı suçtan dava açıldı. Ahmet D., 10 yıl önceki rapor nedeniyle Şerafettin D. hakkında açılan davanın akıbetini soruşturunca beraat ettiğini ve kararın kendisine tebliğ edilmediğini öğrendi. Ahmet M., ardından avukatı Mürsel Yağcı aracılığıyla, Akşehir 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere Ankara Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu'na, Şerafettin D.'nin yeniden yargılanması için 'Eski hale getirme ve temyiz' dilekçesi verdi.

ATEŞLİ SİLAHLA GERÇEKLEŞEN ÖLÜMÜN TESPİT EDİLEMEMESİ MÜMKÜN MÜ?

Ahmet M. dilekçesinde, yargılama aşamasında İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'nci İhtisas Kurulu'nun 1 Ocak 2012 tarihli raporunun Şerafettin D.'nin kusurlu olduğunu açıkça ortaya koyduğunu; ancak Şerafettin D.'nin üniversiteden aldığı mütalaa ve dinlettiği tanıklar ile mahkemeden beraat kararı aldığını söyledi. Dilekçede, ölümün ateşli silahla yaralanmadan meydana geldiğinin bir adli tıp uzmanı tarafından tespit edilememesinin mümkün olmadığı ve bunun 'medikal malpraktis' olarak değerlendirilerek beraat kararı verilmesinin doğru olmadığı aktarılarak, verilen hükmün yok sayılarak başa dönülmesi ve Şerafettin D'nin TCK'nın 281'nci maddesi gereğince 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yeniden yargılanması gerektiği talebinde bulunuldu. Avukat Mürsel Yağcı, müvekkili Ahmet M.'nin, temmuz ayında Şerafettin D. hakkında çıkan haberler üzerine kendisine ulaştığını kaydederek, "Dosyayı incelediğimde ortada büyük bir adaletsizliğin olduğunu gördüm. Mahkemenin bu konuda en üst otorite olan İstanbul Adli Tıp kurumu raporunu gözardı ederek beraat kararı vermesi doğru değildir. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bu nedenle 'eski hale getirme ve temyiz' başvurusunda bulunduk" İfadelerini kullandı.