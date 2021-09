Öfkeli kadın çilingirle eltisinin evine girdi! Ortalık karıştı

"ŞU AN EV NE BENİM NE ABİMİN"

Evin sahiplerinin kendileri olmadığını, kiracı olarak yaşadıklarını belirten Mustafa Kırmızı, "Benim eşyalarım evde, altınım, param her şeyim evde. O ev 6 aydır boştu. Ondan önce abim ve eşi kalıyordu. Abim daha sonra evi iş yaptığı birine sattı. Şu an ev ne benim ne abimin. Biz de oraya kiracı olarak taşındık. Kira kontratımız her şeyimiz var. Yaklaşık 3 aydır yaşıyoruz orada. Eşim hamile, çok korktu. Ben de şu an çok korkuyorum. Ben bebeğime bir şey olacak diye korkuyorum. Siz de gördünüz bağırmaları, bizi dışarı atmalarını, şoklar içerisindeyim" diye konuştu.





"ÇİLİNGİRLE GİRDİK EVE"

Eve çilingir ile gelip, mahkeme kararı ile eve girebileceğini iddia eden Pınar Kırmızı, "Ev benim, 2 aydır oturuyorlar. Eşimin evi kime sattığını, verdiğini bilmiyoruz. Kapıyı çaldık açmadı. İçeride olduklarını gördük. Evime gelmek istedim. Eşyalar benim. Ben evime geldim. Burada başka yerde kirada oturuyorum. Hamile kadına biz bir şey yapmadık. Ne yaptık dövdük mü? Yok. Zorbalık mı yaptık? Yok. Kapıyı aç dedim sadece. Kapıda mahkeme kararı asılı. İçeri girme izni bana ait. Çilingirle girdik eve. Mecbur kaldık, kapıyı açmadılar" şeklinde konuştu.