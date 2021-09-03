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Giriş Tarihi: 3.9.2021 18:01

Pandemiden bunalan çocuklara TIR'da sinema keyfi yaşatıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Pandemiden bunalan çocuklara TIR’da sinema keyfi yaşatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Gezen Sinema TIR’ı Beyoğlu’nda sinemaseverlerle buluştu. Pandemi’den dolayı evlerine hapsolan çocukların sosyalleşmesi ve okula gitmeden önce rahatlaması amacıyla hem çocukları hem de yetişkinleri sinemayla buluşturan Gezen Sinema TIR’ı 6 Eylül pazartesi gününe kadar Beyoğlu’nda olacak.

İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı'nın Büyük İlçeler Güven ve Dönüşüm İstanbul Projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan Gezen Sinema TIR'ının Eylül ayındaki ilk durağı Beyoğlu oldu. Kasımpaşa Cezayirli Hasan Paşa Parkı'nda kurulan Gezen Sinema TIR'ı Beyoğlu Kaymakamlığı'nın himayesinde, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde etkinliklerine başladı. Hem çocukları hem de yetişkinleri sinemayla buluşturmayı hedefleyen TIR, 6 Eylül pazartesi gününe kadar Beyoğlu'nda olacak.

HEM ÇOCUKLAR HEM DE YETİŞKİNLER SİNEMAYLA BULUŞUYOR

Gezen Sinema TIR'ı gündüz kuşağında çocukları beyaz perde ile buluşturuyor. 10.00-16.00 saatleri arası gerçekleştirilen etkinliklerde Rafadan Tayda, Kral Şakir ve Bizim Köyün Şarkısı gibi birbirinden eğlenceli çocuk filmlerinin gösterimleri yapılıyor. Arkadaşlarıyla birlikte sinema keyfini yaşayan çocuklara, Covid-19 kuralları eğlenceli etkinliklerle öğretiliyor. Saat 20.30 başlayan Akşam kuşağında ise Türk Sineması Yeşilçam kuşağı filmleri seyirciyle buluşuyor. Beyoğlulular ailece açık hava sinemasının keyfini yaşıyor.

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Pandemiden bunalan çocuklara TIR'da sinema keyfi yaşatıldı
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