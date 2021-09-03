Rize’de yeni yoğun bakım üniteleri açılıyor

'AŞILILARDA HASTALIK SEMPTOMLARI DAHA AZ'



Doç. Dr. Demiral, aşıda mavi haritaya dönen kentin aşı tablosunu da değerlendirerek, "Aşıda mavi harita 18 yaş üzerinde ilk doz aşısını olan hastaları değerlendiren bir harita. Rize'de 18 yaş üzerinde 280 bin nüfus var. Bunun 220 bini aşılandı. Bu da Rize için yüzde 79 aşılama oranına tekabül ediyor. Rize olarak da mavi haritadayız, bu iyi bir haber. Ancak bu vakaların düşüşünü garanti eden bir durum değil. Çünkü aşıların koruyucu etkinliği en az ikinci doz aşıdan sonra ortaya çıkıyor. Biz hastanemizde sağlık çalışanları arasında üçüncü doz aşıda da yüzde 90 oranında bir gerçekleşme sağladık. Biz aşılı vatandaşlarımızı da Covid-19 pozitifliği görüyoruz. Ama yoğun bakımda veya servislerde aşılı vatandaşlardaki hastalık semptomlarının az olduğunu veya iyileşme sürecinin daha iyi olduğunu görüyoruz" diye konuştu.



'REHAVETE KAPILMAMALI'



Aşılı olmanın rehavete yol açmaması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demiral, "Okulların açılması ile beraber tabii ki toplumsal bir hareketlilik de yaşayacağız. En azından biz iki doz aşımızı da tamamladıktan sonra tam bir toplumsal koruyuculuktan bahsedeceğimiz için rehavete kapılmamak gerekiyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etmemiz lazım" dedi.