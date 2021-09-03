Safiye hemşireyi 2. kattan atan sanığın 17 suç kaydı çıktı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 22 Mayıs'ta Safiye Nur Gürbüz'e şiddette bulunduktan sonra 2. kattan atarak beli, sol eli ve sol bacağının kırılmasına neden olan Aytaç Süleyman Daşbudak hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Şüpheli Daşbudak'ın 17 ayrı suçtan dosyası olduğu öğrenildi.

30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Daşbudak, SEGBİS üzerinden katıldı. Hemşire Safiye Nur Gürbüz ise mahkemeye koltuk değnekleri ile geldi.

"SAFİYE BANA TUZAK KURDU"

İlk savunmasını yapan tutuklu sanık Daşbudak, kendine yöneltilen suçlamaları reddederek hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün kendisine tuzak kurduğunu söyledi. Olay günü Safiye'yi kesinlikle pencereden atmadığını savunarak Daşbudak, "Safiye olay anını kendisi planlamış. Olay öncesinde arabayı bilinçli olarak bana pencerenin önüne çektirdi. Sonra da kendisi atladı. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum." dedi.

"ŞİKÂYETÇİ VE DAVACIYIM"

Duruşmaya koltuk değnekleri ile gelen hemşire Safiye Nur Gürbüz ise; kendisini bu hale getiren Aytaç Süleyman Daşbudak hakkındaki şikayetini ve davacı olduğunu yineledi. Sanığın kendisini sürekli tehdit ettiği ve şiddete başvurduğunu iddia eden hemşire Safiye Nur, "Beni pencereden bu kişi atmıştır. Yaşamam ve hayatta kalmam mucize. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

"KASTEN ÖLDÜMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANSIN"

Safiye'nin avukatı Müjde Tozbey ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri diğer avukatlar ise sanığın kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istediler. Sanığın ayrıca 17 dava dosyasının bulunduğuna dikkat çeken avukatlar, bu dosyalardan 3'ün Safiye Nur dosyasına benzer olduğuna vurgu yaparak bu nedenle Aytaç Süleyman Daşbudak'ın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 1 Ekim tarihine ertelerken Aytaç Süleyman Daşbudak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

17 DOSYA VAR

Duruşma sonrası açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey yaptığı açıklamada sanığın 17 suç dosyasının bulunduğunu belirterek; "Bu dosyalarından birinde bir diğerinde ise kadın öğretmene yönelik olduğuna dikkat çekti.

Avukat Tozbey, 3 dosyanın ise Safiye'nin dosyasına benzer olduğunu kaydetti. Olayda evin kapısının kilitlendiğini de belirten avukat Tozbey, "Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız." diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

Olay, 22 Mayıs tarihinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde, 3 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairesine giden ikili arasında, saat 06.30 sıralarında tartışma çıkmış. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştükten sonra Daşbudak'ın darp ettiği hemşire Gürbüz, pencereyi açıp yardım istediği sırada, iddiaya göre sevgilisi tarafından itilmiş. Gürbüz, şans eseri apartman girişinde park halindeki otomobilin üzerine düşmüştü. Yaralanan Gürbüz Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Ortapedi Servisinde yapılan muayenede bacağında, burnunda ve belinde kırıklar tespit edilmişti. Hemşire Safiye nur Gürbüz, "Bu olayda yaşamam mucize. Kasten öldürme yerine kasten yaralamadan dava açılması beni hayal kırıklığına uğrattı." diye konuştu.