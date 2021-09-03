Sahil güvenlik helikopterinden nefes kesen kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Ersin Cömert paraşüt ile uçarken rüzgarın etkisiyle ters dönmesiyle Alanya Kalesi'nin bulunduğu sarp kayalık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sahil güvenlik ve Alanya AKUT ekipleri geldi.