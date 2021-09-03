Sahil güvenlik helikopterinden nefes kesen kurtarma operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Ersin Cömert paraşüt ile uçarken rüzgarın etkisiyle ters dönmesiyle Alanya Kalesi'nin bulunduğu sarp kayalık alana düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sahil güvenlik ve Alanya AKUT ekipleri geldi.
AKUT Cömert'in bulunduğu alana halat yardımıyla kayalıklardan inerek sedyeye aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikoptere haber verilmesi üzerine sarp kayalık bölgeye düşen Cömert'i çıkarmak için helikopter olay yerine geldi.
Helikopter birinci denemesinde başarısız oldu. İkinci defa kayalıkların yakınına gelen helikopter sedyedeki Cömert'i halat yardımıyla yukarı çekti.
Helikoptere alınan Cömert, Kestel'de bulunan bir halı sahaya indirilmesinin ardından 112 acil ambulansıyla ALKÜ Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Sahil Güvenlik helikopterinden soluk kesen kurtarma operasyonu | Video