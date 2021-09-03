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Giriş Tarihi: 3.9.2021 10:48

Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobil yol ayrımındaki yön tabelasının direğine çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'ndeki Köprülü Kavşakta Mardin yönünden şehir merkezine doğru seyir halinde olan askeri personel Mehmet Tolga Ç.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle yol ayrımındaki yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü araçta sıkıştı.

Feci kazada aracın motoru, çarpmanın etkisiyle yerinden çıkarak otomobilden 30 metre uzağa fırlaması dikkat çekti. Olay yerine 112 acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralanan sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Tolga Ç.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü
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