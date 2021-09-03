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Giriş Tarihi: 3.9.2021 20:25

Şanlıurfa'daki cani baba tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki cani baba tutuklandı

Şanlıurfa’da babasının üzerine tiner dökerek yaktığı iddia edilen 13 yaşındaki küçük kız hastanede hayatını kaybetti. Adliye'ye sevk edilen baba tutuklandı.

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu 13 yaşındaki Amara D.'nin üzerine dökülen tiner alev aldı. Vücudunda yanıklar oluşan kız, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kız, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis ekipleri, cinayet şüphesiyle kızın babası ve kız kardeşini gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan baba ve kız kardeş, polis ekipleri tarafından adliyeye getirildi. 12 yaşındaki kız kardeş koruma altına alınırken Baba Mohammad D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şanlıurfa'daki cani baba tutuklandı
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