‘Sirtaki’ dansı yetim kaldı

Yunan
besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis
, 96 yaşında hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Theodorakis, yerel saatle 09.30'da başkent Atina
'daki evinde yaşamını yitirdi. 1964 yapımı sinema filmi "Zorba
" için yaptığı müzikle "Sirtaki" dansını dünyaya duyuran sanatçı, bir süredir solunum rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görüyordu. İstanbul
'da verdiği konserlerle büyük ilgi toplayan Theodorakis, 1000 dolayında şarkı, çok sayıda klasik müzik eseri yazdı ve besteledi. Aynı zamanda birçok tragedya ve modern tiyatro oyununun ve sinema filminin müziğini yaptı. AA