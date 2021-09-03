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Giriş Tarihi: 3.9.2021 14:08

Soylu'dan Diyarbakır annelerine destek: Cesaretlerine yenileceksiniz

Soylu’dan Diyarbakır annelerine destek: Cesaretlerine yenileceksiniz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri’nin evlat nöbetine destek verdi. Soylu, "Diyarbakır Anneleri'nin direnişi 3. yılına giriyor. Annelerin cesaretine yenileceksiniz ‘ve cehenneme sürüleceksiniz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin evlatları için tuttukları nöbette 3'üncü yıla girdiklerini belirterek sosyal medya hesabından destek paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Silahları olmadan, şiddet uygulamadan terör örgütünün kimyasını bozan; cesur ve vakur duruşlarıyla, kaçırılan evlatlarını terör örgütünden bir bir söküp alan Diyarbakır Anneleri'nin direnişi 3. yılına giriyor. Annelerin cesaretine yenileceksiniz 've cehenneme sürüleceksiniz'" ifadelerine yer verdi.

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Soylu'dan Diyarbakır annelerine destek: Cesaretlerine yenileceksiniz
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