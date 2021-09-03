Sultangazi’de inanılmaz olay: Vermediği paranın üstünü aldı sonra da...

"PLANLI BİR ŞEKİLDE BENİ DOLANDIRDI"



Kamera görüntülerini izleyince dolandırıldığını anlayan büfe sahibi Yakup Taşkın, "Eşimle telefonla konuştuğum sırada içeriye bir müşteri girdi. Sigara alacağını söyleyip, para vermeden dışarıda bulunan dolaptan su alıp, geri içeri girdi. Beni oyalamak için sakızları bulamadığını söyledi. Ben de kalkıp kendisine sakızların olduğu yeri gösterdim. Daha sonra da benden para üstü istedi. Ben de para vermediğini söyleyince parayı masaya koyduğunu söyledi. Ben de kendisine para üstünü vereceğimi ama güvenlik kamera görüntülerini izleyelim dedim. Ben kamera görüntülerini açacağım sırada kendisi çıktı, gitti. Tamamen, planlı, kurgulu bir şekilde beni dolandırdı. Daha önce de bu tür şekilde dolandırıldığımız için iş yerimize güvenlik kamerası taktırdım" dedi.