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Giriş Tarihi: 3.9.2021 14:58

Tahtaköprü Barajı’na 40 bin sazan bırakıldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Tahtaköprü Barajı’na 40 bin sazan bırakıldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bulunan Tahtaköprü Barajı’na Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 40 bin yavru aynalı sazan bırakıldı.

Tatlı sulardaki yerli balık türlerini arttırmak amacıyla Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen yavru aynalı sazanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tahtaköprü Barajı'na bırakıldı. Baraja bırakılan 40 bin yavru aynalı sazan ile Tahtaköprü Baraj Gölünde istilacı türlerin azaltılması, sofra ve ekonomik değeri olan yerli türlerin arttırılması amaçlanıyor. Yavru sazanların bir yıl içinde avlanılacak boyuta gelmesi bekleniyor.

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Tahtaköprü Barajı’na 40 bin sazan bırakıldı
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