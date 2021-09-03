’Tedavi ettireceğim’ dedi, hastaneye bırakıp kaçtı

İstanbul Emniyeti Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün incelemesi; 30 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Sultangazi'de yaşanan olay üzerine başladı. İddialara göre; 33 yaşındaki ticari taksi sürücüsü Ümit Ç., Sultançiftliği Mahallesi üzerinde bir sokak içerisinde oyun oynayan çocuklardan birine çarptı. 9 yaşındaki Nisanur B. ve annesi Raife B.'yi "Kızı tedavi ettireceğim" diyerek aynı araçla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren sürücü Ümit Ç., cep telefonu numarasını aldığı anne Raife B.'ye "Sizi arayacağım" diyerek hastaneden ayrıldı. Raife B., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kendisiyle irtibata geçmeyen taksi sürücüsünden şikayetçi ve davacı oldu.

ÖNCE ARACIN PLAKASINI TESPİT ETTİLER

Yaralanan 9 yaşındaki Nisanur B. tedavisinin ardından taburcu oldu. Nisanur B.'nin avukat eşliğinde ifadesi alındı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kaçan ticari taksi sürücüsünün kullandığı aracın plakasını güvenlik kamera görüntülerinden iz sürerek tespit etti. Ümit Ç. yakalanarak gözaltına alındı ve Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. "Taksirle Yaralama" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan Ümit Ç. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü savcılık tarafından serbest bırakıldı.