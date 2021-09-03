Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Telefonla 3 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı
Giriş Tarihi: 3.9.2021 11:39 Son Güncelleme: 3.9.2021 11:43

Telefonla 3 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

DHA
Telefonla 3 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Muğla'da, telefonla aradıkları Gülen Çınar'ı (72), kendilerini polis olarak tanıtıp 3 milyon lira dolandıran 2'si kadın, 11 kişi gözaltına alındı.

Fethiye ilçesinde yaşayan Gülen Çınar'ı 29 Ağustos günü telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp, terör örgütleriyle bağlantısının tespit edildiği yalanıyla korkuttu. Çınar, kendisine yardımcı olacağını söyleyen bu kişilerin verdiği hesaba 3 milyon lirası yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Gülen Çınar, polise şikayetçi oldu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri 31 Ağustos günü yapılan eş zamanlı baskınlarla yakaladı. Şanlıurfa'da 2, İstanbul'da 7, Kütahya'da 1 ve Muğla'da 1 olmak üzere gözaltına alınan 2'si kadın 11 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Telefonla 3 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA