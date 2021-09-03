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Giriş Tarihi: 4.9.2021 04:31 Son Güncelleme: 4.9.2021 04:33

TEM Otoyolu’nda 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
TEM Otoyolu’nda 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak

TEM Otoyolu Ümraniye geçişinde içinde çocuk ve kadınların olduğu otomobile arkadan çarparak 3’ü bebek 6 kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan alkollü sürücü tekme tokat dayak yedi.

Kaza, 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye geçişinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu iddia edilen Sönmez Karaca idaresindeki 34 CCU 638 plakalı otomobil, seyir halindeyken içinde 3'ü bebek 7 kişinin bulunduğu Medine Tacar, idaresindeki 34 CKZ 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobilde hasar meydana gelirken 3'ü bebek 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.



ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE DAYAK

İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik kontrollü şekilde verildi. Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen sürücüye alkolmetre üflettiği sırada kazada yaralanan kişilerin yakınları alkollü sürücüye saldırdı. Sönmez Karaca, yaralıların yakınları tarafından tekme tokat dayak yedi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN BURNU KIRILDI

Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Sönmez Karaca'nın yediği dayak sonucu burnu kırıldı. Ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışlan araçların çekilmesi sonrasında trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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TEM Otoyolu’nda 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücüye dayak
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