Son dakika haberi: Trabzon’da 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Silahı kafama dayadığımda...

Göktaş, eşine "Sen çalışıyordun ve evde çocuklara ben bakıyordum. Sen velayeti bana ver, ben senden nafaka istemiyorum." şeklinde yanıt verdiği kaydetti.

"SİLAHI KAFAMA DAYADIĞIMDA MERMİM BİTMİŞTİ!"

Katil zanlısı Göktaş, olay günü kızı Yaren'i aradığını, Yaren'in ise 'Yanına gelmek istemiyorum' dediğini iddia ederek; "Bu benim çok zoruma gitti. Çocuklarımın annesi tarafından dolduruşa getirildiğini ve benden soğuduklarını düşündüm. Kızım Yaren'i ikna ettikten sonra eşim, çocukları Of merkeze getirdi.