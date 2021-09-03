Türk dünyasının ezgileri Antakya’da yankılandı

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY katkılarıyla düzenlenen konserde, TÜRKSOY Gençlik Korosu, Türk dünyasının birbirinden güzel ezgilerini seslendirdi.

Meclis Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ile birlikte Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir, HBB idarecileri, siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

KASEİNOV'UN MESAJINI OKUNDU

TÜRKSOY Gençlik Korsosu, Şef Gulmira Kuttybadamova'nın yönetiminde Türk cumhuriyetlerinin birbirinden güzel şarkı ve türkülerini söyleyerek konuklara unutamayacakları bir akşam yaşattı.

İletişim Koordinatörü Salim Gezer koronun Avrupa'nın çeşitli organizasyonlarında 3 altın madalya aldığını ifade etti. Gezer daha sonra rahatsızlığı sebebiyle konserde bulunamayan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un mesajını okudu.

KARDEŞLİK VURGUSU

Kaseinov mesajında Hatay'a her gelişinde kendini evinde gibi hissettiğini belirterek "Kültür ve sanat etkinliklerinin neredeyse durma noktasında geldiği bugünlerde koromuza ev sahipliği yaptığınız için yürekten teşekkür ediyorum. Başkanımız Lütfü Savaş'ın hem Hatay hem Türk dünyası yaptığı çalışmalar bizim için kıvanç kaynağıdır. Bağımsızlığımızın 30. yılının Hatay'da konserle kutlanması kardeşliğimizi taçlandırmıştır. Ev sahipliğiniz için Türk dünyası adına bir kez daha teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konser sonunda Başkan Lütfü Savaş, koro şefi Kuttybadamova ve koro üyelerine bu anlamlı resital için çiçek hediye etti.

NİCE BAĞIMSIZ, ÖZGÜR YILLARA

Pandemi sebebiyle konserin kısa ama öz olduğunu ifade eden Savaş, "Bu koro, değerli dostum Düsen Kaseinov'un destekleri ile bizimle buluştu. Koromuzun buraya gelip bize verdiği resital için çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerimizin bağımsızlığının 30. yılını tebrik edip nice bağımsız, özgür yıllar diliyorum" dedi.

Koro üyeleri de misafirperverliği ve Türk dünyasına yaptığı katkılardan dolayı özel olarak hazırlanan ve bağımsızlıklarının 30. yılını simgeleyen tabloyu Lütfü Savaş'a takdim etti.

Konser, davetliler ve koro üyelerinin Niksar'ın Fidanları türküsünü hep birlikte söylemesiyle son buldu.