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Giriş Tarihi: 3.9.2021 15:32

Ücretsiz antijen testi yapılacak

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Ücretsiz antijen testi yapılacak

Koronovirüs aşılı ve 18 yaş altı kişilere Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile Gazimağusa, Güzelyurt ve Bafra dispanserlerinde antijen testleri ücretsiz yapılacak.

Koronavirüs aşılı ve 18 yaş altındaki gençlere antijen testleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Gazimağusa, Güzelyurt ve Bafra Dispanserleri ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde ücretsiz olarak yapılmaya başlandı. Kriterlere uyan ve antijen testi olmak isteyen kişilerin https://basvuru.lab.gov.ct.tr/?signup=true linki üzerinden kayıt yapılması gerektiği öğrenildi. Test hizmeti hafta içi saat 08.00-17.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cumartesi günleri saat 08.00-13.00 saatleri arasında verilecek.

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Ücretsiz antijen testi yapılacak
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