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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Ünlü iş insani Kovid kurbanı

ERTAN GÜRCANER
Ünlü iş insani Kovid kurbanı
Yaşar Holding Yönetim dedi. Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar (66), bir süre önce tatil için gittiği Dubai'de Kovid- 19'a yakalandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Yaşar, doktorların tüm çabalarına rağmen dün sabah hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Yaşar'ın ani vefatı iş dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. 2015'ten beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Yaşar'ın cenazesinin ne zaman defnedileceği önümüzdeki günlerde netleşecek. Yaşar Holding'den yapılan açıklamada, "Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı, sanayici, hayırsever iş insanı Mustafa Selim Yaşar, ani gelişen rahatsızlık sebebiyle 2 Eylül 2021 Perşembe günü sabaha karşı vefat etmiştir. Cenazeye ilişkin bilgiler kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Yaşar Ailesi'ne, sevenlerine ve Topluluğumuza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Paris- Academie Arqueille Sorbonne, NYU Üniversitesi ve New York - Pace Üniversitesi İşletme- Finans Bölümü'nden mezun olan Mustafa Selim Yaşar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde Başkan Vekilliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde de bulundu.

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Ünlü iş insani Kovid kurbanı
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