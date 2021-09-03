Utanç verici olay! ’Dört yıl hamile kalmayacağım’

AŞILI-AŞISIZ DİYE Mİ AYRILACAĞIZ?

Yaz aylarında gevşiyoruz, sonbaharla birlikte Covid-19 vakaları artınca önlemleri artırıyoruz. Dünyada da durum aynı ama biz sert önlemleri daha geç alıyoruz.

Şimdi lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemler gündemde. PCR testlerinin bir süre sonra paralı olması da tartışılıyor.

Daha önce Yunanistan'da PCR testinin paralı yapılacağını örnek göstermiştim.

İnsanların aşı yaptırmama özgürlüğü var. Ancak bilimsel gerçeklere rağmen aşı yaptırmamak keyfi bir durumdur.

O yüzden PCR testleri paralı olmalı!

Kapalı mekanlarda aşısızlara ayrı yer ayrılması önerisi tecrit gibi bir şey!

Bir AVM ya da restoran çalışanı, "Aşısızların bulunduğu alanda çalışmak istemiyorum" derse ne olacak? Çünkü bunu deme hakkı var!

Aşı ve PCR testi yaptırmayanlara kapalı alanlar ve toplu taşıma yasaklanması daha mantıklı. Hep yazıyoruz, aşılı bir insan da virüs kapar ve yayar!

Aşı virüsün yayılmasını önlemiyor ki, sadece hastalığı hafif atlatmayı sağlıyor. Kapalı, açık fark etmeden her alanda maske takmak zorunlu olmalı