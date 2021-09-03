Van’da göçmen operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün İpekyolu ilçesinde bir apartmana operasyon düzenledi. Apartmanın üç farklı dairesinde 36 kaçak göçmen yakalandı. Aynı ülke vatandaşı 2 kişi ise organizatör oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bu arada, son bir ayda 5'i Afganistan, 2'si İran uyruklu, toplam 91 organizatörün yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığı belirtildi.