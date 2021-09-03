Yangınlar kontrol altında

Tunceli
'nin
Hozat ilçesindeki Tanzi Deresi bölgesindeki yangın tamamen kontrol altına alındı. Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinden oluşan 20 kişilik personel, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Munzur Vadisi Milli Parkı Fırtına Veli Çeşmesi bölgesinde çıkan yangın da tamamen söndürüldü. Bölgeye havadan bırakılan 36 kişilik ekip, soğutma çalışmalarını tamamladı. Aktuluk bölgesindeki yangında da soğutma çalışmaları tamamlandı. Tunceli Zel Dağı'ndaki Kutu Dere bölgesindeki yangın da 2 helikopterin desteğiyle kısmen kontrol altına alındı. Pülümür
ilçesine bağlı Balpayam Köyü Çıko ve Be Suncurcuk mezraları arasındaki bölgede çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor. Bingöl
'ün Yayladere
ilçesine Sarıtosun köyü yakınlarındaki orman yangını da 2 helikopter ve çevre illerden gelen ekiplerle kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. Bitlis
-Baykan
karayolunun Buzlupınar mevkisinde başlayan örtü yangını, helikopterle havadan yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Muğla
'nın Milas
ilçesine bağlı Kıyıkışlacık köyünün Gürçamlar mevkisinde dün öğle saatlerinde orman yangını çıktı. 2 uçak ve 2 helikopterin desteğiyle yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında, 3 hektar orman ve zeytinlik alan zarar gördü. Bodrum Çiflikköy'deki Alazeytin mevkiinde de orman yangını 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilerek söndürüldü.