Yargıtay’dan işçiye kötü haber! Yargıtay o sözü mobbing saymadı

Mahkeme, işçinin taciz sebebi ile haklı olarak iş akdini feshettiği ve bu sebeple kıdem tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verirken, Yargıtay süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranışın mobbing olarak nitelendirilemediğini belirterek işçiyi haksız buldu.

Bir firmada çalışan işçi A.K., 7 yıldır çalıştığı işyerinde çalışmasının ilk yıllarında sorun yaşamadığını, son yıllarda ise sürekli sorunlarla karşılaştığını, işveren tarafından haksız muamelelere maruz bırakıldığını, çalışma sahasının sık sık değiştirildiğini, 4-5 işçinin aynı anda yapabileceği işin 2 işçi tarafından zorla yaptırıldığını belirterek Asliye Hukuk Mahkemesine tazminat alacak davası açtı. Kendisine yapılan bütün bu kötü muamelelerin mobbing olduğunu, işverenin bütün bunları yaparak kendisini sindirip işi kendi isteğiyle bırakmasını amaç edindiğini, bu kötü muamelelerin sistemli ve sistematik şekilde işi bırakıncaya kadar devam ettiğini belirterek bu kötü muamelelere daha fazla dayanamayıp durumu işverene ilettiğinde, işverenin buna karşılık "ya çalışsın yada gitsin evinde yatsın" diyerek kendisini adeta işten kovduğunu belirtti. İşçi A.K., bunun üzerine işi haklı nedenlerle bıraktığını öne sürerek, kıdem tazminatı alacağının iş mahkemesi aracılığıyla tahsilini istedi.

MÜDÜRÜN TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEDİ

Davalı firma ise mobing ile ilgili iddialarının gerçeği yansıtmadığını, işçiye olağanın üzerinde bir iş verilmediğini, davacının yetkili müdürün talimatlarını yerine getirmeyerek işten çıkarılmak için bahaneler ürettiğini, kendisinin işten ayrılmak istediğini, soyut ve gerçek dışı beyanlarla sözleşmeyi feshettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme ise işçiyi haklı bularak kıdem tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Bunun üzerine firma dava konusunu Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY : "MOBBİNG YOK"

İtiraz üzerine dava dosyası Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Hukuk Dairesi tarafından yapılan değerlendirmede, mobbingin aynı ortamda bulunan bir veya birden fazla kimsenin, bir kişiye belli bir amaçla, sistematik olarak, yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz ve tutumlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye, değersizleştirmeye, aşağılamaya, küçük düşürmeye veya pasifize etmeye yönelik çabalarına denildiğini belirtildi. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre mobbingin "bir veya bir grup işçiyi sabote etmek için yapılan, zalimce, kötü niyetli, intikamcı, aşağılayıcı ve eleştirici tavırlarla kendini gösteren davranış biçimi" şeklinde tanımlandığı belirtilerek işçiye söylenen "ya çalışsın yada gitsin evinde yatsın" sözünün süreklilik göstermeyen, belli aralıklarla sık sık tekrarlanmayan, haksız, kaba, nezaketsiz veya etik dışı davranış olduğu bunun da mobbing olarak nitelendirilemediği belirtildi.

YARGITAY "TAZMİNAT HAKKI YOK"

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, yargılama esnasında dinlenen davacı ve davalı tanıklarının beyanlarında özetle davacıya karşı iş yerinde uygulanan herhangi bir baskı ve art niyet olmadığını, davacıya karşı herkese davranıldığı gibi davranıldığını, patronlarının kimseye ayrımcılık yapmadığını bizzat belirtmiş oldukları gibi davacının işi bıraktığı gün yaşanan olayda sadece bir defaya özgü yükleme işinin üç-dört işçi yerine davacının da yer aldığı iki kişi tarafından yapılmasının istenmesi ve davacının da iki kişi ile bu işin yapılmayacağını belirtmesi üzerine patron tarafından yükleme yapacaksa yüklesin yoksa evinde otursun şeklinde ki söyleminin ardından davacının iş yerini terk ettiği anlaşıldığı belirtildi. Yaşanan bu olay ve işçinin tüm hizmet süresi boyunca doğrudan firma sahibini hedef alan, sürekli ve sistematik baskıdan bir diğer anlatımla mobbing olarak nitelendirilebilecek bir durumdan bahsetmenin mümkün olmadığı gibi dosya kapsamına göre işçiye mobbing uygulandığına yönelik ispata yarar tanık beyanı da dahil hiçbir delilin bulunmadığı belirtildi. Hukuk Dairesi, bu itibarla davacının mobbing iddiasına dayalı iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiasını kanıtlayamadığından kıdem tazminat talebinin reddederek mahkemenin kararını bozdu.