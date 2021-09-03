Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

Niğde'nin Bor yolu Gözdeevleri önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve aynı bölgede bir lokantada işçi olarak çalışan Züleyha Aytaş (41) ve akrabası Nazmiye Özkul'a (61) otomobil çarptı.

Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslar kazada ağır yaralanan Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul'u Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası firar eden otomobil sürücüsünü arıyor.

Aytaş ve Özkul'un bisikletiyle yola fırlayan bir çocuğu kurtarmak için yola çıktığı iddia edildi. Çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.