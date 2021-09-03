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Giriş Tarihi: 3.9.2021 12:08

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

HAYRETTİN YENEL
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın öldü

Niğde'de yola fırladığı iddia edilen bisikletli bir çocuğu kurtarmak isteyen 2 kadına otomobil çarptı, kadınlar kazada hayatını kaybetti.

Niğde'nin Bor yolu Gözdeevleri önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen ve aynı bölgede bir lokantada işçi olarak çalışan Züleyha Aytaş (41) ve akrabası Nazmiye Özkul'a (61) otomobil çarptı.

Kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslar kazada ağır yaralanan Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul'u Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası firar eden otomobil sürücüsünü arıyor.

Aytaş ve Özkul'un bisikletiyle yola fırlayan bir çocuğu kurtarmak için yola çıktığı iddia edildi. Çocuğun olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın öldü
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