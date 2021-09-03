Yetkisiz çakar kullanlara ceza yağdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Görevlilerince 1 Ocak 2021 den itibaren yetkisi olmadığı halde Tepe lambası veya Çakar-Siren tertibatı bulunduran ve kullanan araçlar üzerine denetimler yaptı. Bu denetimlerde yetkisiz çakar takan bin 599 araca bin 339' ar lira ceza yazıldı.

Toplamda 2 milyon 141 binden fazla ceza yazan ekiplerin işlem uyguladığı

bu araçlardan bir yıl içinde üçüncü kez Çakar işlemi yapılan 64 adet araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

1 AYDA 265 ARAÇ YAKALANDI

Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimlerde ise, 265 adet cezai işlem uygulandı. Bu araçlardan bir yıl içinde üçüncü kez işlem yapılan 4 adet araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.