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Giriş Tarihi: 3.9.2021

Yürek yakan başarı!

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Yürek yakan başarı!
Konya'da, geçen 22 Ağustos sabahı, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan Mehmet Demirel'in (22) kullandığı otomobil, refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Sürücünün sol kolunun koptuğu kazada, araçta bulunan Aybüke Ece Işık (19), Narter Kuyucu (22) ve Hasan Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Bu yıl üniversite sınavına giren Aybüke Ece Işık, çok istediği Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü tercih etmişti. Okulundaki öğretmenlerine de "Kazanırsam, sizinle Kız Kulesi'ne karşı bir çay içelim" demişti. Geçen salı günü açıklanan sonuçlara göre, Aybüke'nin, istediği üniversite ve bölümü kazandığı öğrenildi.
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Yürek yakan başarı!
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