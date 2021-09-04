Kocaeli’de TEKNOFEST heyecanı! 17. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nın ilk günü tamamlandı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2019'dan, TÜBİTAK tarafından da 2005'ten bu yana düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na Körfez Yarış Pisti'nde başladı.

Her yıl büyük heyecanın yaşandığı Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Kocaeli'nde 65 takımın katılımı ile başladı. Ayrıca bu yıl bir ilke imza atılan yarışmalarda Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışımalarıda 36 takımın katılımı ile gerçekleştiriliyor.

BAYRAKTAR BAŞARILAR DİLEDİ

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan yarışmalarda, yetenekli gençler, tasarladıkları çevre dostu araçlarla mücadele ediyor. Kocaeli Körfez İlçesinde bulunan Körfez Yarış Pistindeki yarışmalar öncesi alana gelen ve araçları inceleyerek öğrencilere başarılar dileyen TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar"Bu sene yarışmalara liselerarası katılımda var. Liseler bu yarışmaya İlk defa katılıyorlar. Ankara, Samsun Bursa gibi farklı illerden katılan liseler var. Teknofest her yıl bizleri heyecanlandırıyor. TÜBİTAK 17 yıldır bu yarışmaları düzenliyor ve her yıl üzerine koyarak gidiyor. Burada dereceye giren takımlar ve araçları dünya genelindeki diğer yarışmalara katılıyor. Gençlerimiz, tüm diğer sivil alanlarında olduğu gibi bu eserleri ülkemizin yarınları için ortaya koyacaklar ve çok daha büyüklerini yapacaklar. Buradan Aksaray'a geçeceğiz. Orada da roket yarışması var. Dünyada 2 yerde düzenleniyor. Oda ayrı bir coşkusu olan yarışma, bütün katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.