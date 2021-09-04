2. el taşıt kredisi şartları nelerdir? 2. el araç için ne kadar kredi kullanabilirim? Taşıt kredisi hesaplama

Bankalardan ikinci el taşıt kredisi almak isteyen kişilerin, belirli şartları sağlıyor olması gerekir. Taşıt kredisi çekebilmek için önemli olan etkenlerden bir tanesi, halihazırda devam eden başka bir banka kredisi borcunun olup olmamasıdır. Bu konuda önemli olan başka bir etken ise satın alınmak istenen otomobilin sıfır kilometre mi yoksa ikinci el mi olduğudur. Eğer bankadan kredi alarak satın alınmak istenen otomobil ikinci el bir otomobil ise, bunun bazı temel koşulları vardır

2. EL TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

Bankadan kredi alarak satın alınmak istenen otomobil ikinci el bir araç ise, bankalar genellikle en fazla 10 yaşını geçmemiş olan otomobiller için kredi vermeyi tercih etmektedir. Kredi çekerken bankanın otomobile biçtiği değer ise, genellikle kasko poliçesidir.

İkinci el taşıt satın almak için bankaların vereceği kredi miktarı ise, otomobilin kasko poliçesinde yazan değerinin yüzde 70'ine kadardır.

Taşıt kredilerinde en uzun taksit vadesi 48 aya kadar belirlenebilir.

2. EL ARAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

2. el araç kredisi hesaplama işlemi için, farklı bankalara başvurarak güncel faiz oranları üzerinden hesaplama yapmaları istenebilir. Ancak günümüzde birçok farklı bankanın güncel faiz oranları üzerinden hesaplama yapan web sayfaları bulunmaktadır. Bunların dışında, birçok bankanın kendi web sayfalarında da hesaplama robotları bulunmaktadır.

2. EL ARAÇ İÇİN NE KADAR KREDİ KULLANABİLİRİM?

İkinci el taşıt kredisi olarak bankadan alınabilecek paranın miktarı, otomobilin kasko poliçesinde belirlenen değerine göre değişiklik gösterir.

2. EL TAŞIT KREDİSİ YÜZDE KAÇ VERİLİYOR?

İkinci el taşıt kredisinin miktarı, otomobilin kasko poliçesinde yazan değerinin en fazla yüzde 70'ine kadar belirlenebilmektedir.

2. EL TAŞIT KREDİSİ YAŞ SINIRI

İkinci el taşıt kredisi almak için bankalara başvurulduğunda, bankalar genellikle 10 yaşına kadar olan otomobiller için taşıt kredisi verme eğilimindedir. 10 yaşından daha yaşlı olan araçlar için taşıt kredisi almak ise daha zordur.