22 bin 857 vaka, 276 ölüm

Sağlık Bakanlığı
'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; dün yapılan 304 bin 530 testte 22 bin 857 vaka tespit edildi. Koronavirüs
nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 527 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22 bin 857 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi. ANKARA