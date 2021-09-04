42 yıllık eşinin boğazını keserek öldürdü

Mardin'deki korkunç cinayet önceki gün Savur ilçesine bağlı İçören Köyü'nde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Abdulkadir Pulent, yaklaşık 27 yıl önce kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan Şeyhmus Pulent'i tartıştığı öldürmüştü. Kasten adam öldürmek suçundan 30 yıl hapis cezası alan ve 27 yıldır cezaevinde hükümlü olan Pulent, koronavirüs tedbirleri ve yaşının ilerlemesi nedeniyle şartlı tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik bozulan ve ilaç tedavisi gören Pulent, önceki gün elini kana bulayarak, bir cinayet daha işledi.

42 yıllık eşi Emine Pulent ile evde tartışan Abdulkadir Pulent, eşini de yanına alarak yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki üzüm bahçesine gitti. Burada eşiyle yeniden tartışan Pulent, yanında getirdiği ve bahçede kullandığı bıçakla yere yatırdığı Emine Pulent'in boğazını kesti. Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın bir süre sonra köylüler tarafından fark edilmesi üzerin jandarma cinayetin işlendiği üzüm bahçesine geldi. Talihsiz kadının boğazını kesilerek hayatını kaybettiğini tespit eden jandarma, katil zanlısı Pulent'i yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Pulent'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.