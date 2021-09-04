600 liralık borç yüzünden öldürülmüş

Adana'da 23 yaşındaki Selim Acar, cep telefonu almak için arkadaşı Cumali Y.'den 600 lira borç adlı, ancak bu parayı geri ödemeyince taraflar arasında husumet çıktı. Arkadaşlar arasında çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan Selim Acar, hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 1'i çocuk 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı Ramazan Y. (25) ile ağabeyi Cumali Y. (32) tutuklanırken ölen Selim Acar'ın kardeşi C.A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

600 LİRALIK BORÇ

Olay, 2 Ağustos'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Demetevler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Selim Acar, cep telefonu alacağını söyleyip, Cumali Y.'den 600 lira borç aldı, ancak bir daha da geri ödemeyince arkadaşlar arasında husumet çıktı. Selim Acar, olaydan bir gün önce Cumali Y.'yi arayıp, "Saat geç oldu, ailem rahatsız olmasın. Ben sabah gelip, parayı sana veririm" dedi.

BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Selim Acar, ertesi gün evine gittiği Cumali Y. ile arasında çıkan tartışma sonrasında; "Sana para falan vermiyorum" diyerek rest çekerek oradan ayrıldı. Duruma öfkelenen Selim Acar, bir süre sonra 17 yaşındaki kardeşi C.A.'yı yanına alarak Cumali Y.'nin evine tekrar gitti. İki grup arasındaki sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü; her iki taraf da birbirine bıçak çekti. Kavgada C.A., yanında getirdiği bıçakla Cumali Y.'yi kalçasından yaraladı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Ramazan Y.'de evden aldığı bıçakla karşılık verip, Selim Acar'ı göğsünden, kardeşi C.A.'yı da vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Durumu ağır olan Selim Acar, kaldırıldığı yaşamını yitirdi. Polis, Ramazan Y.'yi olay yerinde; ağabeyi Cumali Y.'yi de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Y. ile Cumali Y. tutuklanırken C.A., adli kontrol şartıyla serbest kaldı.