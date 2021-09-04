Afyonkarahisar’da “öpücük” dolandırıcılığı

Afyonkarahisar'da iki kadın, "öpücük" bahanesiyle kandırdıkları işçiyi tehdit ederek dolandırdı.

İlginç olay, Marulcu Mahallesi, Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan İmaret Camii'nin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Aslı Durmuş (28) ve Elmas Durmuş (26) isimli kadınlar, mermer fabrikasında çalışan 19 yaşındaki K.Y. ile tanıştı. Kadınlar gence "Bize 10 TL ver, öpüşelim" teklifinde bulundu. K.Y. teklifi kabul etti. Bunun üzerine kadınlar gençten 20 TL daha istedi. Genç, kadınlara o parayı da verdi. Ancak kadınlar K.Y.'yi, "Bize 100 TL daha vereceksin. Yoksa 'bizi taciz ediyor' diye bağırırız" diyerek tehdit etti. Korkan genç 100 TL'yi de vererek 155 Polis İmdat hattını aradı, kadınlardan şikayetçi oldu.

"PARAYI HAYIR AMACIYLA VERDİ"

İki kadın Ambaryolu Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve karakola götürülen kadınlar, K.Y'den toplam 130 TL aldıklarını kabul etti. Ancak gencin bu parayı kendilerine hayır amacıyla verdiğini ileri sürdüler. Yapılan incelemede Aslı Durmuş'un 17, Elmas Durmuş'un ise 6 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilirdi. Kadınlar adliyeye sevk edilecek.