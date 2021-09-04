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Giriş Tarihi: 5.9.2021 00:25

Alanya'da Taşeron firma yetkilisi tutuklandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Taşeron firma yetkilisi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde bir binanın dış cephe boyası için kurulan demir iskelenin çökmesi sonucu 1 işçi ölürken, 1 işçi ağır yaralandığı kazada taşeron firma yetkilisi nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki dış cephesi boyanan bir sitede meydana geldi. Sitenin 4'üncü katında dış cephesini boyamak için kurulan iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. İskelenin halatının boşalmasıyla üzerinde çalışan işçilerden Yasin Karadeniz (44) ve Denizcan Karakuzu (23), sert zemine düşerek yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan 2 işçiyi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 44 yaşındaki Yasin Karadeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Denizcan Karakuzu'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yasin Karadeniz'in cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardın otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, taşeron firma yetkilisi M.A.(27) Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.


Olayda sorumlu bulunduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen taşeron yetkilisi M.A(27) Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince,taksirle 1 kişinin ölümüne, bir kişinin ağır yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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Alanya'da Taşeron firma yetkilisi tutuklandı
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