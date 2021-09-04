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Haberler Yaşam Haberleri Almira İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Almira TDK Sözlükte Ne Demek?
Giriş Tarihi: 4.9.2021 10:59 Son Güncelleme: 4.9.2021 10:59

Almira İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Almira TDK Sözlükte Ne Demek?

Almira İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Almira TDK Sözlükte Ne Demek?

Özellikle 2000’li yıllardan sonra kız çocuklarına sıkça konulan isimlerden bir tanesi de karşımıza Almira olarak çıkmaktadır. Bu ismin hem güzel söylenmesi hem de orijinal bir isim olması nedeni ile son zamanlarda sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Almira ismi hakkında merak edilen pek çok soru bulunmaktadır. “Almira isminin anlamı nedir, Kur’an’da geçiyor mu?

Almira ismi son zamanlarda sıkça tercih edilen bir isimdir. Bu ismin anlamı karşımıza "ay tutulması sırasına ortaya çıkan kızıllık, kırmızı, al" şeklinde çıkmaktadır. Bu güzel ismin kökeni ise Göktürkler zamanına dayanmaktadır. Bu kelime 16-17. Yüzyıllarında "kızıl" kelimesinin yerine kullanılmıştır.

ALMİRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Almira ismi son dönemde sıklıkla duyduğumuz isimler arasında yer almaktadır. Bu ismi kullanan ya da kullanacak olan kimseler de bu ismin anlamını merak etmektedirler. Bu ismin anlamı karşımıza "ay tutulması" ya da "ay tutulması sırasında ayın çevresinde oluşan kızıllık" olarak çıkmaktadır. Bu ismin sözlük anlamı ise "al, kırmızı, kızıl" olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu isme sahip olan kişiler lider ruhlu ve cesur insanlardır. Bu insanlar sorumluluk almaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçınmazlar.

ALMİRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Almira ismini bebeklerine koymak isteyen ebeveynler bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde geçip geçmediğini oldukça merak etmektedirler. Bu isim Kur'an- ı Kerim içerisinde geçmemektedir. Bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde geçmiyor oluşu bu ismin kullanılmasının sakıncalı olduğu manasına gelmemektedir. Dini açıdan bu ismi kullanmanın bir sakıncası bulunmamaktadır.

ALMİRA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Almira ismi Türkiye'de son zamanlarda sıkla tercih edilen bir isim olmuştur. Bu orijinal ismi bebeklerine koymak isteyen bireyler bu kelimenin kökenini merak etmektedirler. Bu ismin kökeninin Göktürklere kadar uzandığı bilinmektedir.

ALMİRA NE DEMEK?

Anlamı merak edilen isimlerin arasında yer alan isimlerden bir tanesi de Almira ismidir. Bu ismin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre "kızıl, kırmızı, al" olarak karşımıza çıkar. Almira kelimesinin anlamı ise "ay tutulması" ya da "ay tutulması sırasında ayın çevresinde oluşan kızıllık" olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Almira İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Almira TDK Sözlükte Ne Demek?
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