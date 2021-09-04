Aşısız yolcular test ile seyahat edecek

Bu kapsamda ulaşım araçlarına kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak.

Havayolu ile seyahat edecek yolcuların hangi şartlarda uçaklara kabul edileceği belli oldu. Buna göre; İç hat uçuşlarını kapsayan uygulama sadece Türk vatandaşları için geçerli olacak ve yabancı ülke vatandaşları uygulamadan muaf tutulacak.

KKTC kimliği ile uçacak yolcular da yabancı statüsünde değerlendirilecek.

Ayrıca yurt dışından gelen veya yurt dışına devam edecek bağlantılı iç hat uçuşu olan tüm yolcular uygulamadan muaf olacak

18 yaş altı çocuk yolcular uygulamadan muaf olacak 18 yaşından gün almış olan yolcular ise aşı ya da bağışıklık şartlarından birini karşılamıyorsa PCR testi sunmaları gerekecek

AŞILI VE BAĞIŞIKLIĞI OLANLARA TEST YOK

Uçuştan en az 14 gün önce düzenlenmiş 2 doz Covid-19 aşı sertifikasına ( Johnson& Johnson için tek toz ) sahip olunması gerekiyor

En fazla 6 ay önce düzenlenmiş (Covid-19 PCR test sonucu 'pozitif' veya son 6 ay içerisinde düzenlenmiş 'İyileşme sertifikası' sahibi yolcular hastalığı geçirmiş olarak kabul edilecek. Yolcunun hastalık sonrası karantinası bitmiş ve HES kodu risksiz statüsüne geçmiş olması gerekecek.

Süreye bakılmaksızın hastalığı geçirmiş yolcular için ise uçuştan en az 14 gün önce düzenlenmiş tek doz Covid-19 aşı sertifikasına sahip olunması gerekecek.

UÇUŞTAN 48 SAAT ÖNCE PCR

Aşı ya da bağışıklık şartlarından birini karşılamayan yolculardan negatif PCR testi talep edilecek. PCR testinin ise uçuşun kalkış saatinden önceki son 48 saat içerisinde verilmiş olması şartı aranacak.

Antijen veya hızlı testler gibi alternatif testler kabul edilmeyecek.

Sağlık otoriteleri tarafından aşı olması uygun görülmeyen kişiler seyahat etmeleri durumunda ise PCR testi uygulamasına tabi olacaklar

Yurtdışında aşı olan ve aşı bilgileri Sağlık Bakanlığı sistemlerine yansımamış olan Türk vatandaşları aşı sertifikalarını göstererek iç hat uçuşlarına katılabilecek.

Yolcuların 'Health Pass' uygulaması üzerinden QR okutarak aşı sertifikaları kontrol edilecek

HES İZİNLERİ VERİLMELİ

Yolcuların uçuş öncesi negatif PCR test sonucunun 'E-Nabız' sistemine yansımış olmasını kontrol etmeleri, ek olarak fiziki çıktı şeklinde yanlarında test sonuçlarını bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Yolcuların ayrıca aşı, bağışıklık ve test bilgilerinin bilet ve bagaj işlemleri sırasında Sağlık Bakanlığı'ndan online kontrol edileceğinden HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi de gerekiyor.