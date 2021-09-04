Askerlik borçlanması ne kadar? SGK askerlik borçlanması hesaplama 2021

Erken emeklilik deyince akla gelen bir yöntem de SGK borçlanmalarıdır. Kadınlar için doğum borçlanması erken emeklilik şansı yaratırken erkeklerde de askerlik borçlanması 18 aya kadar erken emeklilik şansı verebilmektedir. Askerden önce sigorta girişi olmayanların sigorta giriş tarihleri, askerlik borçlanmasındaki gün kadar geriye çekilebilmektedir. Peki, askerlik borçlanması ne kadar geriye çeker? Askerlik borçlanması hakkındaki detaylar…

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Vatani görevini er ya da erbaş olarak yapanlar o süreyi, yedek subay olarak yapanlar ise hazırlık okulunda geçen süreyi borçlanabiliyor. Bu şekilde o süreler SGK hizmetinden sayılıyor ve geçmişe dönük primler ödenerek erken emeklilik şansı doğabiliyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI

Askerlik borçlanmasından yararlanabilmek içen şu şartların karşılanması gerekmektedir:

Erkek sigortalının askerliğini er veya erbaş olarak yapması gerekmektedir. Yedek subaylar ise hazırlık okulundaki süreyi borçlanabilir.

Askerlik borçlanması en fazla askerliğin süresi kadar olabilir. 12 ay askerlik yapmış bir vatandaş, ister 12 ay ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilmektedir.

Askerlik borçlanması tutarı asgari ücrete göre belirlenmektedir, her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artmaktadır.

Kişinin askerde olduğu sürede sigorta primi ödenmemiş olmalıdır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

SGK askerlik borçlanması yapmak isteyen kişi, SGK'ya bir dilekçe yazıp askerlik yaptığını gösteren bir belgeyle başvurur. Kamu çalışanları ise SGK'nın internet sitesindeki 'askerlik borçlanma başvuru belgesi' doldurup kamu kurumuna onaylatır.

"Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'nın Mithatpaşa Caddesi No:20 Sıhhiye/Ankara adresindeki hizmet binasına veya Balgat Arşivi'nin bulunduğu; Ehlibeyt Mahallesi Cevizlidere Caddesi No:20 Balgat/ANKARA"

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR?

Askerlik borçlanması yapacak olan kişi her ne kadar prim tutarlarını kendisi belirleyecek olsa da bu rakamların taban ve tavanı bulunmaktadır. Asgari ücretin artması sigorta primlerini de arttırmaktadır. 2021 yılında askerlik borçlanmasının günlük en düşük ücreti 38 lira 15 kuruşken en yüksek ücreti ise 235 lira 44 kuruştur.

Askerlik borçlanması hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:

Askerde olduğunuz süreyi gün olarak hesapladıktan sonra en düşük olarak 38 lira 15 kuruşla çarparak askerlik borçlanma tutarınızı bulabilirsiniz.

18 ay askerlik yapan birinin 540 günlük borçlanmasının maliyeti 2021 yılında 20 bin 520 Türk Lirasıdır.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR GERİYE ÇEKER?

Askerlik borçlanması, sigorta başlamadan yapıldığında, sigorta başlangıç tarihini geri çeker. Örneğin 10 ay askerlik yaptıktan sonra sigorta başlangıcınız 01.01.2007 ise, askerlik borçlanması sonrasında sigorta başlangıcınız 01.03.2006 olarak hesaplanacaktır.

ASKERLİK BORÇLANMASI GÖRÜNTÜLEME

Askerlik borçlanması sorgulama işlemi ALO 170 aranarak gerçekleştirilebilir. Telefon hizmetinin dışında internet adresi de bulunmaktadır. www.alo170.gov.tr adresinden giriş yaparak danışmanlarla canlı görüşme yapmanız mümkün.

ASKERLİK BORÇLANMASI TAKSİTLE ÖDENİR Mİ?

Askerlik borçlanması, SGK'nın anlaşmalı bankalarından ya da PTT şubelerinden ödenebildiği gibi SGK'nın internet sitesinden çevrimiçi bir şekilde de ödenebilmektedir. Askerlik borçlanması, borçlanma talebi onaylandıktan 1 ay içerisinde ve tek seferde ödenmelidir. SGK taksitlendirme yapmamaktadır. Askerlik borçlanması için bankalardan kredi çekilebilmektedir.