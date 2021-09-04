Atatürk Arboretumu’na nasıl gidilir? Atatürk Arboretumu nerede, İstanbul’un hangi ilçesinde?

İçinde çeşit çeşit pek çok ağaç türü bulunduran Atatürk Arboretumu bilimsel araştırılmalar için özel olarak geliştirilmiştir. Belgrad Ormanı'nda bulunan bu arboretum, içerisinde göl de barındırmaktadır. Yeşilin her tonunun bir arada bulunduğu bu arboretum fotoğrafçılar tarafından da sık sık ziyaret edilmektedir.

ATATÜRK ARBORETUMU NEREDE?

Atatürk Arboretumu, Belgrad Ormanı'nın güneydoğusunda bulunmaktadır. Büyüklük olarak 296 hektarlık ormana kurulan bu Arboretum, canlı bilgi müzesi olarak da adlandırılmaktadır. Arbotetumda bulunan bitkiler bilimsel araştırmalar amacı ile dikkatli bir şekilde bir araya getirilmişlerdir. İstanbul'da bulunan Atatürk Arboretumu, Sarıyer ilçesinin Bahçeköy semtinde bulunmaktadır.

ATATÜRK ARBORETUMU'NA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Arboretumu'na gitmek için birden farklı yol bulunmaktadır. Otobüs, metro, minibüs gibi birden farklı pek çok toplu taşıma ile gidilebilen bu arboretuma ulaşım için özel araç ya da taksi de kullanılabilmektedir. Özel araç ile Atatürk Arboretumu'na gitmek için Levent Sarıyer yoluna çıkmak gerekmektedir. Sonrasında Bahçeköy'e gitmek gerekmektedir. Bahçeköy'de bulunan İstanbul Üniversitesi Spor Salonu'nun tam karşısındaki Kemerburgaz yolundan sola ilendikten yarım kilometre sonra Atatürk Arboretumu'na varılmaktadır.

HACIOSMAN'DAN ATATÜRK ARBORETUMU'NA NASIL GİDİLİR?

Atatürk Arboretumu'na gitmek için pek çok toplu taşıma yolu bulunmaktadır. Ancak bunların en hızlısı Hacıosman – Yenikapı metro hattını kullanmaktır. Bu hat ile arboretuma ulaşmak için önce bu metro hattının son durağı olan Hacıosman durağına gidilir. Sonrasında otobüs durağına ilerlenerek 42HM numaralı otobüse binilir. Bahçeköy durağında inildikten sonra 5 ya da 10 dakikalık yürüme sonucu olarak Atatürk Arboretumu'na ulaşılmaktadır.

ATATÜRK ARBORETUMU'NA HANGİ OTOBÜS GİDER?

Atatürk Arboretumu'na ulaşmak için iki farklı otobüs tercih edilebilmektedir. Bu otobüslerden ilki Hacıosman mevkiinden 15 dakikada bir kalkan 42HM numaralı otobüstür. Bu otobüse binildiğinde Bahçeköy konumunda inip Kemerburgaz yolundan 5 ya da 10 dakika yürümek gerekmektedir.

Atatürk Arboretumu'na gitmek için binilebilecek ikinci otobüs ise 4. Levent ya da Taksim'den kalkan 42T numaralı otobüstür. Bu otobüsten İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi durağında inildikten sonra geriye doğru beş yüz metre yürünmelidir.

ATATÜRK ARBORETUMU GİRİŞ SAATLERİ

Atatürk Arboretumu'nu ziyaret etmek isteyen pek çok kişi bulunmaktadır. Birbirinden farklı ve özenle bir araya getirilmiş bitkilerin bulunduğu bu arboretum, her mevsimde sabah 08:30 ile akşam 17:00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

ATATÜRK ARBORETUMU GİRİŞ ÜCRETİ

Atatürk Arboretumu'na girerken belli bir miktarda ücret ödenmesi gerekmektedir. Bu miktar yetişkin olan insanlar için hafta içi süresince 7.5 türk lirası iken hafta sonu 20 türk lirası olmaktadır. Öğrenciler için ise ücretlerde farklılık gözlenmektedir. Öğrenciler, hafta içi 2.5 türk lirasına giriş yaparken hafta sonu 7.5 türk lirasına giriş yapabilmektedirler.