Av yasağının sona ermesiyle balıkçıların yüzü güldü

Türkiye'de Av yasağının kalkmasıyla tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıklarla döndüler. Yakalanan balıklar tezgahlarda yerini almaya başlayınca parakende balık satanların da yüzleri gülmeye başladı.

Karaköy Balıkçısı Hüseyin Kalyoncu, "ilk gün levrek, çinakop, hamsi ve istavrit bolluğu yaşandı. İlerleyen günlerde diğer balık çeşitlerinin de tezgahlarda fazlasıyla yerini alacak. Balık sezonu açılmadan önce buzhane balıkları tezgahlarında yer alıyordu. Av sezonunun açılması ile birlikte tezgahlar palamut, lüfer, hamsi, mezgit, barbun, dil balığı istavrit ve diğer balıklarla dolup taşmaya başladı. Balık müşterileri alışveriş için gelmeye başladılar. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'den balıklar gelmeye başladı. Denizde bereket arttıkça vatandaşlar daha ucuza balık yiyebilecekler. Geçtiğimiz sezon pandemiden ve denizde görülen müsilajdan dolayı balık fiyatları biraz yüksekti." şeklinde konuştu.

Av sezonundan sonra illere göre balık fiyatları değişkenlik gösterdi. Bazı illerde Palamutun bolluktan dolayı tanesi 15, levreğin kilogramı 80, çinekop ve çupranın kilosu 65, mezgitin 60, hamsinin 30, istavritin ise 35 liradan satıldığı İstanbul'da ise Palamutun tanesinin 25 istavrit 30 ve hamsi ise 30 liradan satıldı.

Tezgahlarının özellikle bu yıl palamut, istavrit ve hamsi ile dolduğunu ve yüzlerinin güldüğünü belirten Karaköy'de Balıkçılar Kralı olarak adlandırılan Samet Balyemez, "Tezgahlarımızı dolduran bol miktarda Palamut, Hamsi, istavrit, hem bizi hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Denizde bereket böyle devam ederse fiyatlar en az yüzde 30- düşer. Vatandaşımız bol bol balık yer. Yağmur ve soğuk havanın gelmesi ile balık miktarında da artış olacaktır. Dipte olan balıklar yüzeye doğru avlanmaya çıkacak ve ağlarla buluşacaktır. AV yasağı ile birlikte balıkların boylarında da artış oldu. Bir buçuk kilo olan balıklar en az 3 buçuk kiloya , diğer balıklarda ise en az yüzde 40 büyüme görüldü. Mesela kilosu 30 lira olan yılan balığı geçen sezon bir buçuk kiloydu şimdi 3 buçuk kilo olarak avlandı. Salıklar tam boylarına ulaşmış." dedi.