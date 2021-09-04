Bahçesine gökten kartal düştü: “Tavuk sandım, kartal çıktı”

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nde yaşayan yat kaptanı Mustafa Çakallıklı, evinin bahçesini suladığı esnada şiddetli bir düşme sesiyle irkildi. Ne olduğunu anlamak için sesin geldiği yöne doğru ilerleyen Çakallıklı, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü. Bahçesinde 2 metrelik bir kartalın olduğunu fark eden yat kaptanı, ne yapacağını sormak için veteriner hekim arkadaşı Burcu Zeynep Doğacı'yı aradı. Kartalın ender görülen bir tür olduğunu fark eden veteriner hekim, Çakallıklı'ya kartala nasıl yaklaşması ve beslenmesi gerektiğini anlattı.

Doğacı'dan gerekli briefingleri alan yat kaptanı, bir süre eliyle beslediği kartalı koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

"TAVUK SANDIM, KARTAL ÇIKTI"

Yaşadığı ilginç tecrübeleri SABAH'a anlatan kaptan Mustafa Çakallıklı "Bahçemi sularken, bir düşme sesi duydum. Ne olduğunu anlamak için sesin geldiği yöne doğru ilerledim, uzaktan baktığımda tavuk gibi bir şey vardı ama yaklaşınca 2 metrelik bir kartal olduğunu anladım. Saldırıp saldırmayacağını bilemediğim için ilk başta temkinli yaklaştım. Fotoğrafını çekip veteriner hekim arkadaşıma gönderdim. Bana kartalın ender görülen bir tür olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"AZ YAĞLI KIYMA İLE BESLEDİM"

Kartalın bitap düştüğünü belirten Çakallıklı "İlk başlarda fazla hareket etmedi, kendine gelmeye başlayınca bahçedeki fışkiyenin altına girip serinledi biraz. Yabani bir hayvan olduğu için özenle besledim. Az yağlı kıyma ve tavut butu verdim, ellerimle besledim. Bana hiç saldırmayınca arkadaş gibi olduk, fotoğraf çekindik" dedi.

MANGALA ATILABİLİRDİ

Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildiren kaptan Çakallıklı; "Ben önceden de kartal bakmıştım, ona kafes hazırlamıştım. Yeni kartalı ekipler gelene kadar orada beklettim. Ekipler gelip teslim alınca sıcaktan ve açlıktan etkilenmiş olabileceğini söylediler. Tedavisi yapıldıktan sonra doğaya salındı. Başkasının bahçesine düşse belki de mangal olabilirdi, benim bahçeme düşmüş olmasına çok sevindim. 3 gün önce köpeğim vefat etmişti. O gitti yerine kartal geldi." diye konuştu.

Bahçede bitap düşmüş halde bulunan Akkuyruklu Kartal, tedavilerinin ardından tekrar doğaya salındı.