Bakan gönderme yaptı, Altun destek verdi

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 87 tabliyeden 55'inin monte edilmesiyle köprünün geçiş yolunun yüzde 63'ü tamamlandı.

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarından sonuncusunun sevkiyatı Gölcük'ten Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkiindeki şantiyeye ulaştırıldı.

BAKANDAN İNCE GÖNDERME

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nün son halini "bir heykel değil ama" metniyle takipçileriyle paylaştı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Bakan Karaismailoğlu'na "Bir sanat eseri" diyerek yanıt verdi.

Gölcük'teki tesisten gemiyle 31 Ağustos'ta yola çıkan son tabliye, dün sabah Gelibolu'daki şantiye alanına ulaştı. 1500 metrekarelik dev Türk bayrağıyla aydınlatılan tabliye bloku, çalışmaların devamı itibarıyla yerine monte edilecek.

İlmik ilmik işlenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her bir detayında ince ve zekâ dolu tasarım ayrıntılarına yer verildi. Köprünün iki ayak aralığı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılıyla anlamlandırılarak 2023 metre olarak planlandı. Tasarımı inceliklerle örülen köprünün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerle boyanacak. Her iki yakada 333'er metre yüksekliğindeki kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde düzenlenecek.

Toplam uzunluğu 4 bin 608 olacak olan köprünün orta açıklığı 2023 metre yan açıklıkları ise 770'er metre olacak. 2x3 şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 45.06 metre genişlik ve 3.5 metre yükseklikte olacak. 360 ve 680 metrelik yaklaşım viyadüklerine sahip köprüde tabliyenin her iki tarafına inşa edilecek yürüme yolları bakım onarım çalışmalarında hizmet verecek.

1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası bir koridorunda tamamlayıcısı olacak. Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından yoğun şekilde kullanılacak köprü için ayrıca 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek.