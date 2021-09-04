Bakan Koca: Aşı ve tedbirle hayatı kolaylaştıralım

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversite kayıtları bugün başladı. Birçok gencimiz, okumayı arzu ettikleri şehir yerine, Covid-19 riskinin daha az olduğu yerlerde okumaya hazırlanıyor. Kronik hastalıkları var. İhmallerimizin sonuçları bildiğimizden fazla! Aşı ve tedbirle hayatı herkes için kolaylaştıralım" ifadelerini kullandı.