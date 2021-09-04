Başkan Erdoğan ile birlikte kurdelayı kesmişti! O anları SABAH’a anlattı

Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Esra Kesimal, "Onu görmek için her zaman dua ediyordum. Şükürler olsun ki dualarım kabul oldu. İkizdere tünelinin açılında ona seslendim. Sesimi duydu ve beni sahneye yanına çağırdı. Beraber kurdelayı kestik.Yüzümü okşadı ve bana gülümsedi. O kadar heyecanlandım ki o sırada ağlamaya başladım.