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Giriş Tarihi: 4.9.2021 17:00 Son Güncelleme: 4.9.2021 17:07

Başkan Erdoğan ile birlikte kurdelayı kesmişti! O anları SABAH'a anlattı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Başkan Erdoğan ile birlikte kurdelayı kesmişti! O anları SABAH’a anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de yaptığı açılışlar sırasında çocukların sevgi seli ile karşılaştı. Erdoğan, çocukların 'Tayyip Dede' sevgisini karşılıksız bırakmadı ve açılışı onlarla gerçekleştirdi. Erdoğan'ın programını iki gündür yakından takip eden ve iki açılışta da kurdelayı kesmek içi sahneye çıkan minik Esra o anları SABAH'a anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı açılışları 2 gündür takip eden açılış ve kurdela kesiminde sahneye çıkan Ardeşen Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 10 yaşındaki Esra Kesimal duygularını SABAH'a anlattı.

Başkan Erdoğan'ı çok sevdiğini dile getiren Esra Kesimal, "Onu görmek için her zaman dua ediyordum. Şükürler olsun ki dualarım kabul oldu. İkizdere tünelinin açılında ona seslendim. Sesimi duydu ve beni sahneye yanına çağırdı. Beraber kurdelayı kestik.Yüzümü okşadı ve bana gülümsedi. O kadar heyecanlandım ki o sırada ağlamaya başladım.

Cumhurbaşkanım da beni ağlayınca gördüğünde" Ağlamak yok,sizler güleceksiniz ki bizler de mutlu olalım" dedi. Dün açılıştan sonra eve gidince heyecandan uyuyamadım. Bugün de Salarha tünelinin açılışına geldim. Tekrar beni gördüğünde yanına çağırdı. Mutluluktan uçtum. Onu çok seviyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin, dedi.

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Başkan Erdoğan ile birlikte kurdelayı kesmişti! O anları SABAH'a anlattı
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