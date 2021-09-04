Belgrad Ormanı’na nasıl gidilir? Belgrad Ormanı’na metre, metrobüs ve otobüsle nasıl gidilir?

Belgrad Orman'ı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ve Bahçeköy sınırları içerisinde Sarıyer ile Eyüp illeri arasında bir yerdir. Çatalca Yarımadası'nın en doğusunda kalan bu doğa harikası bölgenin tarih sahnesinde de büyük yeri vardır. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde şehrin içme suyu kaynağı olan Belgrad Ormanı günümüzde doğa severlerin en gözde yerlerinden biridir. Piknikten, kahvaltılara, yürüyüşten, kamplara ve fotoğraf çekim yerlerine kadar ne arasanız bulabileceğiniz bir alan olan Belgrad Ormanı kapılarını her daim ziyaretçilerine açık tutmaktadır. İşte, Belgrad Ormanı hakkında merak ettiğiniz her şeyi sizler için araştırdık…

BELGRAD ORMANI'NA NASIL GİDİLİR?

Belgrad ormanı Sarıyer'in arkalarında kalmaktadır. Arabayla ya da otobüs ile Belgrad Ormanı'na ulaşım sağlanabilmektedir. Belgrad Ormanı Çayırbaşı'na 5, Büyükdere'ye 6 km kadar uzaklıktadır. Belgrad Ormanı'na gidebilmek için Çayırbaşı- Bahçeköy istikametini kullanarak özel aracınızla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Farklı olarak Alibeyköy-Kemerburgaz-Terkos hattı üstünden de Belgrad Ormanı'na gidebilirsiniz.

Özel araçla değil de otobüs kullanarak da Belgrad Ormanı'na gitmek isteyenler olacaktır. 42T, 42, 42M, 42HM,48D, 59RK veya 153 numaralı otobüs hatlarını kullanarak Belgrad Ormanı'na ulaşım sağlayabilirsiniz.

Otobüslere ek olarak sadece hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri Beşiktaş'tan kalkan, ilk seferi 6.30 olan ve iki buçuk saatte bir seferi olan D2 otobüsünü kullanarak da Belgrad Ormanı'na gidebilmeniz mümkün.

BELGRAD ORMANI'NA OTOBÜS İLE ULAŞIM

Belgrad Ormanı'na otobüs ile ulaşabilmek için Taksim- Bahçeköy hattı olan 42T, Bahçeköy/Ferhevler-Zincirlkuyu hattı olan 42, Zincirlikuyu- Bahçeköy hattı olan 42M, Hacıosman- Bahçeköy hattı olan 42HM ve Sarıyer- Bahçeköy hattı olan 153 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz. Ayrıca Beşiktaş- Belgrad hattı olan D2 numaralı otobüsü de sadece hafta sonları kullanabilirsiniz.

BELGRAD ORMANI GİRİŞ ÜCRETİ

Belgrad Ormanı haftanın 7 günü de ziyarete açıktır ve yayalara giriş ücretsizdir. Belgrad Ormanı'na motorlu taşıtların 2021 güncel olarak giriş ücreti şu şekildedir:

Yaya: Ücretsiz

Otomobil:10 TL

Minibüs:35 TL

Midibüs:60 TL

Otobüs:110 TL

Motosiklet:8 TL

ATV:8 TL

Belgrad Ormanı'nı ziyaret etmek isteyenler bu tarifeler ışığında ormana giriş yapabilirler. Yaya olarak giriş ücretsizdir ancak giriş kapısından mesire yerlerine ulaşmak 2 km kadar sürmektedir. Bu yüzden yaya olarak girecek olanlar bu durumu da göz önünde bulundurmalıdır.

METRO İLE BELGRAD ORMANI'NA GİDİŞ

Belgrad Ormanı'na direk olarak metro ile ulaşım sağlanamamaktadır. Yenikapı- Hacıosman metrosu kullanılarak Hacıosman durağında inilip oradan da 42 HM otobüslerine binilerek Belgrad Ormanı'na ulaşım sağlanabilmektedir.

BELGRAD ORMANI YOL TARİFİ

Belgrad Ormanı'na özel araç ya da otobüs ve minibüs hatları kullanılarak ulaşılabilmektedir. Özel aracınızla Çayırbaşı- Bahçeköy istikametini, Alibeyköy-Kemerburgaz-Terkos istikametini ya da Maslak- Sarıyer istikameti üzerinden gidip Tarabya sapağından U dönüşü yaparak Bahçeköy yönünde ilerleyerek de Belgrad Ormanı'na gidebilirsiniz. Beykoz tarafından gelmek isteyenler için Çubuklu-İstinye arabalı vapurunu kullanarak İstinye üzerinden de Bahçeköy yönünde ilerleyerek Belgrad Ormanı'na ulaşabilirsiniz.

Otobüs ile Belgrad Ormanı yol tarifi ise şöyle;

42T, 42, 42M, 42HM veya 153 numaralı hatları kullanarak Belgrad Ormanı'na ulaşabilirsiniz. Beykoz istikameti üzerinden Belgrad Ormanı'na gitmek isteyenler Beykoz- Yeniköy vapur hattını kullanarak, Yeniköy'den geçen 42T otobüsüne binip Belgrad Ormanı'na ulaşabilirler. Ayrıca hafta sonları Beşiktaş'tan kalkan D2 numaralı otobüsü kullanarak da Belgrad Ormanı'na gidebilirsiniz. Metro üzerinden ulaşım sağlamak isteyenler Yenikapı- Hacıosman metrosunu kullanarak Hacıosman üzerinden 42HM otobüslerine binerek de Belgrad Ormanı'na gidebilirsiniz.

BELGRAD ORMANI GİRİŞ KAPILARI

Belgrad Ormanı'nda birçok mesire alanı bulunmaktadır. Bu mesire alanlarına farklı yol istikametleri üzerinden ulaşılabilmektedir. Bentler Mesire Yeri, Binbaşı Çeşmesi Mesire Yeri, Falih Rıfkı Atay Mesire Yeri, Fatih Çeşmesi Mesire yeri ve daha birçok alana Bahçeköy, Kemerburgaz- Bahçeköy, Levent- Maslak istikameti üzerinden giriş yapılmaktadır.