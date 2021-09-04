Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama
Giriş Tarihi: 4.9.2021 10:11 Son Güncelleme: 4.9.2021 10:15

Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama

EMİR SOMER EMİR SOMER
Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama

Beylikdüzü’nde dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda adreste uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde bulunan ve İran uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarına karar verildi.

İstanbul'un ilçelerinden Beylikdüzü'ne bağlı Kavaklı Mahallesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 9 parça halinde 2 kilo 150 gram skunk maddesi, 47.8 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Adreste bulunan ve uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen İran uyruklu H.K.R. (32) ve F.S. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama

ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA