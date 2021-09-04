İstanbul'un ilçelerinden Beylikdüzü'ne bağlı Kavaklı Mahallesinde bir adrese düzenlenen operasyonda 9 parça halinde 2 kilo 150 gram skunk maddesi, 47.8 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Adreste bulunan ve uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen İran uyruklu H.K.R. (32) ve F.S. (26) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama