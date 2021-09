Bodrum’da Gastronomi ve Müzik Şöleni

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars her yaştan müziksevere Latin Caz ritimleri hissettirecek olmasının yanı sıra keyifli sohbeti ile dinleyiciler ile buluşacak. 08 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleşecek etkinliğe Anthaven ve Radisson Collection Hotel, Bodrum ev sahipliği yapacak.



Turco-Latino akımının öncüsü olan Ayhan Sicimoğlu, üniversite yıllarından beri Latin müziği hakkında yaptığı araştırmalar ve birikimleriyle Latin All Stars projesini günümüzdeki haline taşımıştır. Pop, funk ve Latin ezgilerini özgün şekilde yorumlayan perküsyon sanatçısı Ayhan Sicimoğlu, müzisyenliğin yanı sıra yıllardır sunduğu gezi ve kültür programlarıyla da hayatın farklı renklerini öne çıkarıyor.