Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da Gastronomi ve Müzik Şöleni
Giriş Tarihi: 5.9.2021 00:24

Bodrum’da Gastronomi ve Müzik Şöleni

Zeki ÖZKESKİN
Bodrum’da Gastronomi ve Müzik Şöleni

Çok yönlü bir sanatçı, anlatıcı ve perküsyon üstadı olan Ayhan Sicimoğlu, bu yıl 5’inci kez düzenlenen Bodrum Caz Festivali kapsamında Latin All Stars grubuyla birlikte vereceği konserde dinleyenlere müzik şöleni yaşatacak.

Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars her yaştan müziksevere Latin Caz ritimleri hissettirecek olmasının yanı sıra keyifli sohbeti ile dinleyiciler ile buluşacak. 08 Eylül Çarşamba akşamı gerçekleşecek etkinliğe Anthaven ve Radisson Collection Hotel, Bodrum ev sahipliği yapacak.

Turco-Latino akımının öncüsü olan Ayhan Sicimoğlu, üniversite yıllarından beri Latin müziği hakkında yaptığı araştırmalar ve birikimleriyle Latin All Stars projesini günümüzdeki haline taşımıştır. Pop, funk ve Latin ezgilerini özgün şekilde yorumlayan perküsyon sanatçısı Ayhan Sicimoğlu, müzisyenliğin yanı sıra yıllardır sunduğu gezi ve kültür programlarıyla da hayatın farklı renklerini öne çıkarıyor.


ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum’da Gastronomi ve Müzik Şöleni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA