Bozcaada’ya nasıl gidilir? Geyikli Bozcaada feribot ücreti ne kadar, kaç saat sürer?

Marmara Adası ve Gökçeada'dan sonra en büyük 3. ada olma özelliğini taşıyan Bozcaada'nın denizi, koyları ve üzüm bağları ile gelenleri kendine hayran bırakan gelmeyenleri de kıskandıran bir etkisi vardır. Kısmen ulaşımı zahmetli gibi görünse de adaya vardıktan sonra tüm yorgunluğunuzu atacağınız kesin. İşte, Bozcaada'ya dair tüm merak edilenler…

GEYİKLİ-BOZCAADA FERİBOT ÜCRETİ

GESTAŞ Geyikli- Bozcaada feribot ücretleri şu şekildedir:

Yolcu:14 TL / GestCard Yolcu: 11 TL

Küçük Motor: 26 TL

Otomobil:150 TL

Midibüs:290 TL

Kamyonet:185 TL

GEYİKLİ OTOGARI'NDAN BOZDAADA'YA ULAŞIM

Geyikli'den Bozcaada'ya ulaşabilmek için, Geyikli Yük yerinden kalkan vapurlara binerek aracınız ile birlikte Bozcaada'ya gidebilirsiniz. Ya da Geyikli Otogarı'ndan kalkan GEYİKLİ minibüsleri ile feribot iskelesine gidip oradan feribot ile Bozcaada'ya ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DAN BOZCAADA'YA NASIL GİDİLİR?

İstanbul'dan Bozcaada'ya gelebilmek için otobüs, özel araç ya da uçakla Çanakkale'ye gelmeniz gerekmektedir. Otobüs ile gelmeyi tercih ederseniz, Çanakkale otobüsleri Geyikli İskelesi'ne kadar gelmektedir. Oradan Bozcaada'ya giden feribotlara binerek rahatlıkla adaya ulaşabilirsiniz. Özel araç ya da uçakla gelecekseniz yine Geyikli İskelesi'ne ulaşarak oradan kalkan feribotlar sayesinde Bozcaada'ya ulaşım sağlayabilirsiniz.

BOZCAADA'YA NASIL GİDİLİR?

Bozcaada'ya gidebilmek için yapmanız gereken ilk şey Çanakkale iline gelmektir. Bundan sonrası için deniz yolculuğu sizi beklemekte olacak. Geyikli İskelesi'ne gelerek oradan Bozcaada'ya kalkan feribot seferleri ile Bozcaada'ya ulaşabilirsiniz.