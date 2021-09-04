Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bozcaada'ya nasıl gidilir? Geyikli Bozcaada feribot ücreti ne kadar, kaç saat sürer?
Giriş Tarihi: 4.9.2021 11:45 Son Güncelleme: 4.9.2021 11:45

Bozcaada'ya nasıl gidilir? Geyikli Bozcaada feribot ücreti ne kadar, kaç saat sürer?

Bozcaada’ya nasıl gidilir? Geyikli Bozcaada feribot ücreti ne kadar, kaç saat sürer?

Çanakkale deyince ilk akla gelen yerlerden biri de Bozcaada’dır. Harika doğası ve muhteşem dokusuyla herkesi kendine hayran bırakan ada, Türkiye’nin üçüncü en büyük adasıdır. Yerli ve yabancı birçok turisti kendine çeken Bozcaada'ya nasıl gidilir? Geyikli Bozcaada feribot ücreti ne kadar?

Marmara Adası ve Gökçeada'dan sonra en büyük 3. ada olma özelliğini taşıyan Bozcaada'nın denizi, koyları ve üzüm bağları ile gelenleri kendine hayran bırakan gelmeyenleri de kıskandıran bir etkisi vardır. Kısmen ulaşımı zahmetli gibi görünse de adaya vardıktan sonra tüm yorgunluğunuzu atacağınız kesin. İşte, Bozcaada'ya dair tüm merak edilenler…

GEYİKLİ-BOZCAADA FERİBOT ÜCRETİ

GESTAŞ Geyikli- Bozcaada feribot ücretleri şu şekildedir:

  • Yolcu:14 TL / GestCard Yolcu: 11 TL
  • Küçük Motor: 26 TL
  • Otomobil:150 TL
  • Midibüs:290 TL
  • Kamyonet:185 TL

GEYİKLİ OTOGARI'NDAN BOZDAADA'YA ULAŞIM

Geyikli'den Bozcaada'ya ulaşabilmek için, Geyikli Yük yerinden kalkan vapurlara binerek aracınız ile birlikte Bozcaada'ya gidebilirsiniz. Ya da Geyikli Otogarı'ndan kalkan GEYİKLİ minibüsleri ile feribot iskelesine gidip oradan feribot ile Bozcaada'ya ulaşabilirsiniz.

İSTANBUL'DAN BOZCAADA'YA NASIL GİDİLİR?

İstanbul'dan Bozcaada'ya gelebilmek için otobüs, özel araç ya da uçakla Çanakkale'ye gelmeniz gerekmektedir. Otobüs ile gelmeyi tercih ederseniz, Çanakkale otobüsleri Geyikli İskelesi'ne kadar gelmektedir. Oradan Bozcaada'ya giden feribotlara binerek rahatlıkla adaya ulaşabilirsiniz. Özel araç ya da uçakla gelecekseniz yine Geyikli İskelesi'ne ulaşarak oradan kalkan feribotlar sayesinde Bozcaada'ya ulaşım sağlayabilirsiniz.

BOZCAADA'YA NASIL GİDİLİR?

Bozcaada'ya gidebilmek için yapmanız gereken ilk şey Çanakkale iline gelmektir. Bundan sonrası için deniz yolculuğu sizi beklemekte olacak. Geyikli İskelesi'ne gelerek oradan Bozcaada'ya kalkan feribot seferleri ile Bozcaada'ya ulaşabilirsiniz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bozcaada'ya nasıl gidilir? Geyikli Bozcaada feribot ücreti ne kadar, kaç saat sürer?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA