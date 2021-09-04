Buğra İsminin Anlamı Nedir, Kur’anda Geçiyor Mu? Buğra TDK Sözlükte Ne Demek?

Buğra ismi klasik isimler arasında yer almaktadır. Erkek bebekler arasında oldukça popüler bir isim olan Buğra isminin 5 adet anlamı bulunuyor. Türkçe kökenli olan bu kelimenin anlamları arasında "sabaha karşı, erkek deve, deniz adamı" anlamları yer almaktadır.

BUĞRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Buğra ismi sık duyulan erkek isimlerinden bir tanesidir. Buğra isminin bilinen 5 tane anlamı bulunmaktadır. Buğra isminin anlamları şu şekildedir:

Sabaha karşı olan, erken vakitlerde, Denizci insan, deniz adamı, Erkek ve büyük bir deve, iki hörgücü bulunan deve, Turna kuşu, turna kuşu sürüsünün önünde bulunan ve liderlik eden turna horozu, Harizm hükümdarlarından bir tanesinin lakabı

Buğra isminin anlamları bunlardır.

BUĞRA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Buğra ismi Kur'an'da yer almamaktadır. Fakat Buğra isminin bebeklere konulması hususunda dinen bir sakınca bulunmamaktadır. Bu konu ile ilgili olarak bazı kimseler Buğra isminin Kur'an'da Furkan suresi 18. Ayette ve Fetih suresi 12. ayette geçen okunuşu "Buğra" kelimesine benzeyen Arapça bir kelime olan "Bûrâ" kelimesi olduğunu söylemektedirler. Bu kelimenin anlamı karşımıza "Bereketsiz olan kimseler ve helak olmayı hak eden kimseler" şeklinde çıkmaktadır. Bu kelimenin bizim kullandığımız "Buğra" kelimesi ile bir alakası bulunmamaktadır. Bu yanlış bir bilgidir. Ayrıca çocuklara konulan her ismin Kur'an'da geçmesi gerekir gibi bir şart olmadığı gibi Kur'an'da geçen her kelimenin de çocuklara isim olarak konulması uygun değildir.

BUĞRA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Buğra ismini bebeğine koymak isteyen ebeveynler genellikle Buğra isminin kökenini merak etmektedir. Buğra isminin kökeni genelde Arapça sanılsa da, bu ismin kökeni aslında Türkçe'dir. Türkçe bir kelime olan Buğra isminin 5 adet bilinen anlamı bulunmaktadır.

BUĞRA NE DEMEK?

Buğra ismini sevenler, doğacak olan çocukları için düşünenler ya da Buğra ismine sahip olan kimseler Türkçe kökenli olan Buğra isminin anlamını merak etmektedirler. Buğra isminin 5 tane anlamı bulunmaktadır. Buğra isminin anlamları karşımıza şu şekilde çıkmaktadır: