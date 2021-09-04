Burak İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Burak TDK Sözlükte Ne Demek?

Anne ve baba adayları isim arayışlarında öncelikli olarak bebeğine vermek istediği ismin anlamına göz atmaktadır. Türkiye'de nüfusa kayıtlı erkek isimler listesinde en ön sıralarda yer alan Burak isminin anlamı da bu noktada merak konusu olur. Arapça kökenli bir isim olan Burak isminin anlamı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Burak isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir ve Burak Kur'an'da geçiyor mu?

BURAK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Anne ve baba olacağını öğrenen bireyler ilk olarak bebeğine vereceği isim konusunda araştırmalara başlar.Yapılacak tercihte verilecek ismin anlamının güzel olması, telaffuzunun kolay olması ve kulağa hoş gelmesi en önemli etkendir. Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala popülerliğini sürdüren Burak isminin anlamı ise en çok araştırılan başlıklardan birisidir.

Arapça kökenli olan Burak isminin anlamı şöyle;

- Yıldırım, şimşek,

- Parıldamak ve ışıldamak,

- Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Miraca çıkarken bindiği gibi bineğin adı. 'Hadislerde yer alır.'

BURAK KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Türkçe'de en sevilen ve en yaygın rastlanan erkek isimlerinden bir tanesidir. Arapça kökenlidir. Kur'an-ı Kerim'de bulunan ayetlerde ise Burak ismi geçmemiştir. Buna rağmen anlamının güzel olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilir.