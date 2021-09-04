Bursa’da ölümün teğet geçtiği anlar kamerada!



Yaşanan olaya şahit olan esnaf Gökhan Akdeniz, "Bu kardeşimizi sürekli burada gelip çerez satar. Durumu çok iyi değil biz de ona yardımcı olmak için ihtiyacımız olmasa bile çerez alırız. Bu kardeşimizin obezite ve gözlerinden problemi var, her sabah olduğu gibi çerez satmak için geldi. Kendisine çay ısmarladım.